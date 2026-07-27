La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un nuevo capítulo luego de que Angie Balbiani revelara en Puro Show detalles de la resolución de la Justicia italiana sobre el divorcio de la expareja.

Durante un programa de televisión, la periodista explicó por qué el tribunal rechazó el pedido de una compensación económica mensual solicitado por Wanda y sostuvo que la decisión estuvo directamente vinculada con el patrimonio que posee la mediática.

Angie Balbiani reveló que Wanda Nara tiene un patrimonio de 58 millones de euros

Según explicó Angie Balbiani, la Justicia italiana determinó que Wanda Nara es titular de un patrimonio de 58 millones de euros entre bienes muebles e inmuebles.

"La Justicia italiana dice: ‘Vos tenés más plata que Mauro’“, afirmó la panelista al referirse a los fundamentos del fallo.

Además, detalló que ese patrimonio genera un ingreso anual cercano a 2,5 millones de euros provenientes de alquileres y otras rentas.

“Wanda tiene 58 millones de euros de patrimonio, mobiliario e inmobiliario, y un ingreso anual estimado de 2 millones y medio de euros por alquileres”, sostuvo Balbiani.

La periodista aclaró además que ese dinero no fue un regalo de Mauro Icardi, sino que corresponde a la división patrimonial realizada durante el proceso de separación.

Por qué la Justicia italiana rechazó el pedido económico de Wanda Nara

Durante el debate televisivo, Balbiani explicó que Wanda había solicitado una compensación mensual para ella y sus hijas, conocida en Italia como “addebito”, aunque el tribunal desestimó ese planteo.

Según leyó al aire, la sentencia sostiene que la empresaria no tiene derecho a una pensión de divorcio ni a una pensión alimentaria para ella, debido al importante patrimonio que posee.

La resolución también hace referencia a la demanda por culpa dentro del proceso de divorcio y menciona que la esposa “había violado los deberes de fidelidad del matrimonio al mantener públicamente una relación extramatrimonial”, un punto que, de acuerdo con la legislación italiana, puede influir en las consecuencias económicas del divorcio.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El rol de Italia en el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Balbiani también recordó que Icardi optó por tramitar el divorcio en Italia y no en Argentina porque allí todavía existe la posibilidad de invocar una causal de divorcio, algo que ya no forma parte de la legislación argentina.

En ese contexto, la periodista explicó que la cuestión vinculada con la cuota alimentaria de las hijas sigue un tratamiento diferente y que, al momento de aquella resolución, la propia Justicia italiana había entendido que debía ser analizada por los tribunales argentinos debido al lugar de residencia de las menores.

Las declaraciones de Angie Balbiani reavivaron el debate sobre la millonaria división de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi y volvieron a poner el foco en la fortuna de la empresaria, luego de que trascendiera que la Justicia italiana consideró que cuenta con un patrimonio incluso superior al del futbolista.