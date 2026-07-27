Ya no hay margen para las especulaciones. Luego de varias semanas de versiones sobre el futuro de Florencia Peña en Luzu TV, se conoció la decisión definitiva que tomó Nicolás Occhiato respecto de la continuidad de la actriz en la plataforma.

Según reveló Ángel de Brito, tras una reunión y distintas conversaciones con el representante de Flor Peña, Occhiato resolvió que la conductora no regresará a Luzu.

Flor Peña no volverá a Luzu

De acuerdo con la información difundida por Ángel de Brito, la relación contractual entre Flor Peña y la plataforma llegará a su fin sin conflicto judicial.

Si bien todavía resta cerrar los aspectos económicos de la desvinculación, la decisión ya está tomada: “El Show del Verano” no volverá a emitirse en Luzu con la dupla integrada por Flor Peña y Marley.

LA DECISIÓN FINAL DE NICO OCCHIATO: MARLEY PUEDE VOLVER A LUZU PERO SIN FLOR PEÑA



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Qué pasará con Marley tras la salida de Flor Peña

Según trascendió, Nicolás Occhiato tenía la intención de que Marley continuara formando parte de la programación de Luzu.

Sin embargo, el conductor ya había dejado en claro que no quería seguir adelante con el ciclo sin Flor Peña, por lo que el proyecto quedó descartado en su formato original.

Ahora resta saber si Marley encabezará un nuevo programa dentro de la plataforma junto a otro compañero o si su futuro tomará un rumbo diferente.

El presente laboral de Flor Peña

Mientras se define su próximo paso en los medios, Flor Peña continúa enfocada en su carrera artística.

Actualmente protagoniza la obra “Las hijas” y, además, tiene prevista una gira teatral junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, consolidando así su agenda lejos del streaming.