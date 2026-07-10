Sebastián Graviotto volvió a quedar en el centro de la escena en redes sociales luego de compartir un video casero junto a sus hijos que, lejos de generar solo ternura, reavivó las críticas sobre su rol como padre que lo persiguen desde hace meses.

La grabación, filmada en medio del descontrol hogareño típico de una tarde con chicos, lo muestra entre risas, gritos y un fondo de puro movimiento familiar.

La escena, pensada como una sátira del día a día con niños, muestra a los dos chicos pegando gritos agudos y descontrolados de un lado a otro, mientras Graviotto, en el otro extremo del plano, se ceba un mate con la mirada perdida, como en modo automático.

El contraste entre el caos infantil y su gesto de resignación silenciosa fue justamente lo que generó las risas de identificación de muchos padres, pero también las críticas de otra parte del público.

En el clip, el ex participante de Gran Hermano y expareja de Juana Repetto aparece visiblemente agotado pero con humor, acompañando la publicación con una frase que resume el momento: no estaba pensando, estaba sobreviviendo.

Sebastián Graviotto y las dificultades de ser padre Por: Instagram

Después, cuenta, alcanza con escuchar a los chicos reírse para recordar que ese quilombo cotidiano también puede ser el mejor sonido del mundo.

SEBASTIÁN GRAVIOTTO, ENTRE LA TERNURA Y LOS CUESTIONAMIENTOS

No es la primera vez que un posteo de Graviotto sobre paternidad despierta polémica. Desde que se conoció la separación con Juana Repetto, cada gesto público del instructor de esquí relacionado con sus hijos —Toribio, Belisario y Timoteo— queda bajo la lupa de una parte del público, que suele recordarle las críticas que recibió meses atrás por no haber estado presente en el nacimiento de su hijo menor.

Los chicos a los gritos y Graviotto cebándose un mate con la mirada perdida, en la sátira que compartió el instructor. Crédito Instagram

Esta vez, algunos usuarios volvieron a cuestionarlo en los comentarios, señalando que la convivencia con los chicos es reciente y que, según su mirada, le cuesta sostener el ritmo de varios días seguidos a cargo.

Otros, en cambio, salieron a bancarlo y destacaron la honestidad de mostrar el costado más caótico y menos idealizado de la crianza, lejos de las fotos perfectas que suelen circular en Instagram.

LOS COMENTARIOS QUE MÁS SE VIRALIZARON

La publicación de Sebastián Graviotto no tardó en llenarse de comentarios, la mayoría con el mismo tono irónico y cuestionador. Una usuaria fue una de las más duras y lo acusó de disociarse a los cinco minutos de ejercer la paternidad, calificando el posteo de “machismo camuflado con humor”.

En la misma línea, otro usuario escribió que apenas pasa dos días con sus hijos y ya se cansa, mientras que otro le recordó que las madres sostienen la crianza las 24 horas sin la posibilidad de “tenerla fácil”.

Otros usuarios apuntaron directamente a su ausencia física en el día a día: una le preguntó con ironía si su propio padre estaba presente o solo “energéticamente”, frase que después retomó otra para señalar que Graviotto “viene a hacer los videos para Instagram” y después vuelve a paternar a la distancia.

Otros usuarios coincidieron en que la situación sería muy distinta si tuviera que criar a los chicos solo y de forma permanente, y una internauta consideró directamente que este tipo de chistes no le quedan bien a alguien que, según ella, casi no está presente por su trabajo.

No todos los comentarios fueron en el mismo tono: otros se sumaron con humor, asegurando que a las madres también les pasa lo mismo y que los comentarios del posteo las hicieron reír.

Aun así, predominó la lectura crítica, con usuarias cuestionando de forma directa la frecuencia con la que Graviotto ve a sus hijos y el concepto de paternidad presente que suele mostrar en sus redes.