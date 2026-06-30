Juana Repetto celebró un cumpleaños que quedará grabado para siempre en su corazón. La actriz e influencer vivió una jornada muy especial junto a sus tres hijos —Tobi, Belisario y el pequeño “Chimi” — y lo compartió con sus seguidores a través de las redes sociales con un mensaje que emocionó a más de uno.

“Mi primer cumple con Chimi, primer cumple en nuestra casita galáctica”, escribió la hija de Reina Reech en su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores que siguen de cerca cada paso de su maternidad.

JUANA REPETTO Y UN CUMPLEAÑOS QUE SOÑÓ TODA LA VIDA

La publicación llegó acompañada de una foto que retrata, con toda la ternura y el caos propio de tener tres hijos, el intento de una imagen familiar. “Así se ve el intento de una foto con tres hijos”, bromeó Juana, quien aclaró que al segundo de sacarla ya tenía al bebé prendido a la teta y las velitas sopladas entre risas y mucho amor.

Juana Repetto junto a sus tres hijos en su cumpleaños Por: Instagram juanarepettook

El festejo incluyó desayuno en la cama con sus tres hijos, un día de sol, fuego y comida rica rodeada de amigos. Una celebración íntima y cargada de simbolismo para una mamá que eligió la maternidad como el centro de su vida.

EL MENSAJE DE JUANA REPETTO QUE CONMOVIÓ A SUS SEGUIDORES

“Me siento absolutamente bendecida y sé que se viene la mejor etapa de mi vida. GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, cerró Juana en una publicación que rápidamente llenó de comentarios cariñosos de fans y colegas.

"Mi primer cumple con Chimi". Juana demostró que la vida se celebra con los que más querés. Crédito Instagram Por: Instagram juanarepettook

Las palabras de la actriz reflejan el momento pleno que atraviesa como madre y como mujer, instalada en lo que ella llama su “casita galáctica”.

El momento en que sus hijos le prepararon un desayuno en la cama. Por: Instagram juanarepettook

Juana Repetto es madre de Tobi, su hijo mayor fruto de su relación con Sebastián Graviotto; de Belisario, que tuvo junto a Sebastián Graviotto también; y del pequeño Chimi, el más reciente integrante de la familia. Cada cumpleaños, cada logro y cada tropiezo de su maternidad los comparte con su comunidad digital, construyendo un vínculo de honestidad y cercanía que la diferencia en el mundo del espectáculo.