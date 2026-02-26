A poco más de una semana del nacimiento de Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto, finalmente se produjo uno de los encuentros más esperados dentro del clan familiar: Reina Reech conoció a su nuevo nieto.

La actriz y coreógrafa compartió en sus redes sociales la primera imagen junto al recién nacido, en una postal cargada de ternura que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores.

EL ENCUENTRO MÁS ESPERADO DE REINA REECH CON SU NIETO

En la publicación, se la puede ver sosteniendo al bebé en brazos, envuelto en una manta blanca y con un pequeño gorrito de lana. Junto a la imagen, escribió un mensaje que reflejó la emoción del momento:“Les presento a Timoteo, un nuevo amor llegó a nuestras familias”.

Reina Reech conoció a su nieto Timoteo y emocionó a todos con la primera foto juntos. Crédito: Instagram

El posteo no tardó en viralizarse y cosechar miles de likes, además de mensajes de cariño tanto de fanáticos como de figuras del espectáculo que celebraron la llegada del nuevo integrante.

¿A QUIÉN SE PARECE TIMOTEO?

Como suele ocurrir con cada nacimiento dentro del mundo del espectáculo, los comentarios no tardaron en enfocarse en el parecido físico del bebé.

Mientras algunos usuarios señalaron similitudes con Juana, otros encontraron rasgos que recuerdan a su abuelo Nicolás Repetto. Lo cierto es que el pequeño, que nació el pasado 12 de febrero por cesárea, ya se convirtió en el nuevo protagonista de la familia