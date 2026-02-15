La llegada de Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, revolucionó a toda la familia. El primero en mostrar la carita del recién nacido no fue su mamá, sino su abuelo, Nicolás Repetto, que no pudo contener la emoción y subió una foto a Instagram.

El conductor compartió una imagen íntima de Juana junto a su bebé, celebrando el nacimiento y la alegría de sumar un nuevo integrante a la familia. Sin embargo, la felicidad duró poco en las redes ya que el legendario conductor eliminó el posteo a las pocas horas, lo que desató rumores y preguntas entre sus seguidores.

Nicolás Repetto mostró a Timoteo, el tercer hijo de Juana (Foto: Instagram @nicolasrepettook)

¿Se enojó Juana Repetto con su papá por adelantarse y mostrar a Timoteo antes que ella? Aunque no hay confirmación oficial, muchos especulan que la decisión de borrar la foto tuvo que ver con el deseo de la familia de resguardar la intimidad en un momento tan especial.

NICOLÁS REPETTO PUBLICÓ UNA FOTO DEL NIETO Y LA BORRÓ

En Infama, Karina Iavícoli afirmó esta versión y aseguró: “No sabemos cuánto va a durar este enojo”. “Ella no lo había hecho, y él lo hizo antes que ella”, agregó la periodista, que consideró que ese fue el motivo por el que Nicolás bajó la foto de sus redes.

“Ella es muy activa en redes y el puerperio no es fácil. Ella trabaja mucho con las redes, le gusta siempre manejar la situación y viene de días difíciles”, evaluó la periodista.

Juana con su papá, Nicolás Repetto. (Foto: Jennifer Rubio-Ciudad.com)

Lo cierto es que la imagen ya no está en el perfil de Nicolás, pero la instantánea quedó registrada y circula en los medios.

