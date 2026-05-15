El escándalo volvió a instalarse en torno a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de que en el programa La Mañana con Moria se conocieran detalles inéditos sobre la estadía de la modelo peruana en Buenos Aires durante su paso por el Bailando y el costo del departamento que el conductor le habría pagado en pleno Recoleta.

Todo comenzó cuando Gustavo Méndez recordó: “Cuando vino acá no estaba en Nordelta, ella estaba en un departamento del barrio de Recoleta”.

La que fue al hueso fue Mimi Alvarado, quien lanzó una bomba en vivo: “Se lo pagaba Marcelo mientras estaba en el Bailando también, 3000 dólares. Le hizo mucho daño y mucha macumba”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

La conductora Moria Casán no se quedó atrás y sumó: “Lo que decís es fuerte, ¿el declive de la empresa y de todo de Marcelo es por eso?”. Así, la diva sugirió que los problemas económicos y personales de Tinelli estarían relacionados con estas cuestiones.

“LA MACUMBA SE LA HACÍA LA MAMÁ DE MILETT CON MUERTOS”: LA FUERTE AFIRMACIÓN DE MIMI ALVARADO

Mimi Alvarado fue aún más lejos y, ante la sorpresa de todos en el piso, aseguró: “No es joda, si yo pudiese hablar… yo tengo demasiada información pero hay cosas que no le voy a decir por respeto a Marcelo y porque yo quedé en algo con él. Yo siempre le dije que no la aguantaba. La macumba se la hacía la mamá con muertos, lo del calzoncillo es mentira”.

Mimi Alvarado en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

A pesar de que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa es una historia terminada, sigue sumando capítulos polémicos. Ahora, con la revelación del costo del alquiler en dólares y las acusaciones de “macumba”, el tema promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo argentino.

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