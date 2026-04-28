Los Tinelli fue un éxito en el streaming y cuando parecía que la segunda temporada estaba asegurada, la confirmación de la separación de Marcelo Tinelli de Milett Figueroa podría hacer peligrar la continuidad del reality.
“La vida real afectó a la serie. El vínculo sentimental que tenían Marcelo y Milet se terminó. Ella tomó sus valijas y se fue a Perú. Lo bloqueó, no le habla más y confirmó la separación”, recordó Daniel Fava.
Entonces, el periodista de A la Tarde explicó: “En la miniserie eran felices y comían perdices. Ya es viejo eso”.
“Hay parte del clan que ya no quiere mostrarla reluciente y feliz. Cosa que ya no existe”, justificó.
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La tensión entre Milett y la familia de Tinelli
En ese punto, Débora D’Amato opinó que desde el propio entorno del empresario “no le creyeron nunca el amor”.
Dado que ya se habría rodado gran parte de la ficción, Fava blanqueó: “Ahora se están preguntando todos, ¿qué hacemos con la temporada dos de la serie?“.
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Ahí, Luis Bremer aclaró: “Toda la segunda temporada es la pelea de las hijas de Tinelli con Milett”. A su vez, propuso de forma irónica que el final de la temporada sea con Marcelo adjudicando la ruptura con Figueroa a esas y otras divergencias...
Al final, D’Amato enfatizó: “Marcelo Tinelli se enojó con Milett Figueroa porque no quería era que confirme esta separación cuando se venía la segunda temporada”.