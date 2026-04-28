Los Tinelli fue un éxito en el streaming y cuando parecía que la segunda temporada estaba asegurada, la confirmación de la separación de Marcelo Tinelli de Milett Figueroa podría hacer peligrar la continuidad del reality.

“La vida real afectó a la serie. El vínculo sentimental que tenían Marcelo y Milet se terminó. Ella tomó sus valijas y se fue a Perú. Lo bloqueó, no le habla más y confirmó la separación”, recordó Daniel Fava.

Entonces, el periodista de A la Tarde explicó: “En la miniserie eran felices y comían perdices. Ya es viejo eso”.

El 17 de enero se estrenó "Los Tinelli", el reality de Amazon Prime Video (Foto: IG @marcelotinelli)

“Hay parte del clan que ya no quiere mostrarla reluciente y feliz. Cosa que ya no existe”, justificó.

La tensión entre Milett y la familia de Tinelli

En ese punto, Débora D’Amato opinó que desde el propio entorno del empresario “no le creyeron nunca el amor”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@milett)

Dado que ya se habría rodado gran parte de la ficción, Fava blanqueó: “Ahora se están preguntando todos, ¿qué hacemos con la temporada dos de la serie?“.

Ahí, Luis Bremer aclaró: “Toda la segunda temporada es la pelea de las hijas de Tinelli con Milett”. A su vez, propuso de forma irónica que el final de la temporada sea con Marcelo adjudicando la ruptura con Figueroa a esas y otras divergencias...

Al final, D’Amato enfatizó: “Marcelo Tinelli se enojó con Milett Figueroa porque no quería era que confirme esta separación cuando se venía la segunda temporada”.