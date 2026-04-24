Barbie Simons sorprendió a todos al confirmar el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, dejando en claro que, aunque no fue la responsable de presentarlos, sí es testigo de cómo se armó el escenario para que ambos se conocieran.

“¿Te suena Rossana Almeyda?”, le preguntó el cronista de Puro Show. A lo que Barbie respondió sin rodeos: “Obvio que me suena, sí, claro. Es amiga a través de Caro (Carolina ”Pampita" Ardohain). Cuando Ro vivía en Miami, ha venido a cumpleaños míos, que he celebrado allá siempre, y tengo la mejor. No es que soy amiga, amiga, pero tengo un re buen vínculo”.

“Parece que Caro, además de armar grupos de amistades, también es Celestina”, agregó, con humor, dejando entrever que no es la primera vez que Pampita se dedica a juntar corazones.

Foto: Captura (eltrece)

“No la tenían a Caro Celestina. Alguna vez me ha querido presentar algún candidato. ¿Y qué pasó? Pasé, seguí de largo. No estaba en un momento para conocer a nadie”, siguió, hablando de su experiencia personal.

Sin embargo, no pudo evitar expresar su entusiasmo por la nueva pareja: “Marcelo Tinelli con Rosana Almeyda, me re sorprendió, pero me encanta la pareja, me parece que es espectacular. Ella es una bomba, es una mujer divina, espléndida, súper madraza, copada, canchera, muy amorosa, y me va que puede ir, puede andar”.

Foto: Instagram Marcelo Tinelli

Pero la afirmación de Barbie fue clara: “Ojalá estén re enamorados”. Con la honestidad que la caracteriza, Simons explicó cómo hoy las redes sociales permiten que las conexiones ocurran sin necesidad de un intermediario: “Hoy por hoy con las redes y con tantos amigos en común y todo, no necesitas que alguien te lo presente, o sea, le escribís directamente por Instagram”.

“Yo banco el amor, yo banco que la gente se enamore, yo banco que la gente apueste a una relación. No importa en qué momento de la vida y que vaya para adelante y que tenga ganas de eso, de vivir el amor y disfrutarlo cada uno a su manera”, cerró la entrevistada, sincera.

Foto: Instagram (@_rosana_almeida__)

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MARCELO TINELLI YA OLVIDÓ A MILETT FIGUEROA: QUIÉN ES LA EXMODELO CON LA QUE ESTARÍA SALIENDO

Cuando parecía que la historia con Milett Figueroa todavía tenía capítulos por escribir, una bomba explotó en Puro Show luego de que aseguraran que Marcelo Tinelli ya estaría nuevamente enamorado de otra mujer.

La primicia la lanzó Pochi en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, donde no dudó en dar detalles del supuesto nuevo romance del conductor: “Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación. Parece que su corazón ya tiene nueva dueña”, explicaron.

Minutos después, llegó la confirmación: “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”, agregó la panelista.

Foto: Instagram (@_rosana_almeida__)

¿Quién es la mujer que habría conquistado al histórico conductor? Según contaron al aire, Rossana es argentina, exmodelo y actualmente vive en Miami. Además, estudiaría carreras como ciencias políticas. Un dato clave: sería muy amiga de Carolina “Pampita” Ardohain, lo que la ubica dentro del círculo cercano del ambiente.

Pero eso no es todo. Según la información, Tinelli y Almeida ya habrían sido vistos juntos en distintos eventos: compartieron el recital de Ricky Martin y también ella habría estado presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor que Tinelli tiene con Guillermina Valdés.

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”.

En el programa incluso mostraron imágenes que probarían la cercanía entre ambos, lo que reforzó la versión de que no se trataría de algo casual: “Ya la metió en el círculo familiar”, deslizaron, dejando entrever que la relación podría estar más consolidada de lo que parece. Sin embargo, por ahora, ni Tinelli ni la ni Rossana salieron a confirmar (ni desmentir) la relación.