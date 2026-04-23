La vida sentimental de Marcelo Tinelli volvió a instalarse en el centro de la escena mediática luego de que se filtrara una imagen que despertó fuertes rumores de romance.

Apenas días después de su separación de Milett Figueroa, apareció una postal íntima que lo muestra compartiendo un momento familiar con Rossana Almeyda, señalada como su nueva pareja.

La fotografía fue tomada durante el cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor Marcelo Tinelli, en un festejo privado que reunió únicamente a su círculo más cercano. Lo que parecía una celebración familiar más terminó convirtiéndose en noticia cuando se advirtió la presencia de Almeyda sentada en la mesa principal.

En la imagen también aparece Luciano El Tirri, primo y compañero habitual de Tinelli, un detalle que reforzó las versiones de cercanía entre la exmodelo y la familia. Para muchos, su participación en un evento tan personal funcionó como una señal clara de que el vínculo ya habría avanzado más allá de una simple amistad.

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__

TINELLI CON NUEVA PAREJA: LA FOTO

Las especulaciones crecieron cuando Ángel de Brito aportó información sobre la supuesta relación. Según explicó al aire, el romance habría comenzado entre febrero y abril de este año, aunque todavía no existe confirmación oficial por parte del conductor.

Marcelo Tinelli encontró el amor tras separarse de Milett Figueroa: la foto íntima con su nueva novia | Créditos: Captura América

El punto más delicado estaría vinculado con los tiempos sentimentales. Las fechas en las que habría iniciado el acercamiento con Almeyda coincidirían muy cerca del final del vínculo con Figueroa, lo que abrió interrogantes sobre si existió superposición entre ambas historias o si simplemente se trata de una transición rápida tras la ruptura.

De acuerdo con lo revelado en televisión, la decisión de Tinelli de no blanquear públicamente la relación habría generado cierto malestar interno. Según trascendió, la modelo no estaría del todo cómoda con mantener el vínculo en reserva, situación que habría provocado el primer desacuerdo entre ambos pese a que la relación recién estaría comenzando.