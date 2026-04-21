Marcelo Tinelli, a poco de confirmar su separación de Milett Figueroa, fue vinculado con Rossana Almeyda, una argentina radicada en Miami, con pasado como modelo, estudios en Ciencias Políticas y amiga de Pampita.

La bomba explotó en el programa Puro Show (eltrece), donde Pochi aseguró: “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina y actualmente vive en Miami”.

La panelista Angie Balbiani sumó: “La conozco. Es una diosa, fue modelo, estudió varias carreras. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”.

Marcelo Tinelli en la casa de Nordelta de Pampita, donde habría conocido a su nuevo amor (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Las pruebas del romance: recitales, cumpleaños y círculo íntimo

Las señales no tardaron en aparecer. Según contaron en el ciclo, Tinelli y Almeyda fueron vistos juntos en el recital de Ricky Martin el fin de semana pasado. Además, ella habría estado presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor.

“¡Qué loco! ¿Ya la metió en el círculo familiar?”, se sorprendió Pampito, conductor del ciclo. La respuesta fue contundente: “Ya la metió en el círculo familiar”.

Balbiani confirmó que Rossana es íntima de Pampita y hasta reveló: “Yo la conozco, estuve en su casa”. La versión de que la top model ofició como celestina cobró fuerza, sobre todo porque Tinelli alquiló durante el verano la casa que ella tiene en Nordelta, sumando otra conexión entre los protagonistas.

Las mejores fotos de Rossana Almeyda

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__