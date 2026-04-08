Mucho se ha hablado de la separación de Marcelo Tinelli y Miett Figueroa, pero cada vez que los programas de espectáculos o los portales van en su búsqueda, ambos lo niegan rotundamente. Sin embargo, Yanina Latorre reveló que ambos están separados desde hace un largo tiempo.

En SQP, la conductora contó que le llegó el rumor de que la modelo hace “vida de soltera” en Perú. “Pero Marcelo, si le preguntás, se hace el bol… y te dice que sí, que no.... Es raro”, señaló Latorre.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (foto web e Instagram)

Latorre puso al aire un extracto del ciclo “Amor y Fuego” de la TV peruana, en el que también afirman que la pareja está terminada y que la ausencia de Milett en el cumpleaños de “El Cabezón” fue la prueba fundamental de esta afirmación.

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En el video, “El Tirri” revela también que a Milett “no la ve desde que grabaron el reality” el año pasado, un testimonio certero, dado que el músico vive con Marcelo. “Tinelli miente. Le pregunté a la hija y me dijo que no sabe nada. Un hijo sabe eso de su padre”, afirmó Yanina.

Yanina recordó que el propio Tinelli reconoció el año pasado que estaban separados en el debut de su ciclo de streaming. “¿Se acuerdan que, a los dos días, él se hizo el bol… y desmintió todo? Había un contrato firmado con Prime Video. Ellos tenían que viajar a Perú y Ecuador a filmar para la serie”, reveló la conductora, en referencia al reality Los Tinelli.

Fotos: capturas eltrece

“De Prime Video levantaron el teléfono, les dijeron de todo y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad habían cortado”, reveló la conductora. “Ellos ya terminaron de grabar, y en julio se estrena y tienen que ir juntos, y a Prime Video les sirve que vayan como pareja porque, si no, no tiene gracia lo que vamos a ver”, explicó Latorre.

“Otra cosa que influyó en el corte fue la cero onda que tiene ella con la familia de él. Nunca hizo nada para caerles bien. Él es muy familiero y, cada vez que ella aparece, él se borra de los hijos y vuelve a verlos cuando ella se va. Él elude el tema, pero no están juntos”. La que puso el último clavo en el ataúd de este romance fue Mimi Alvarado, quien confirmó la separación en un mensaje a uno de los panelistas.

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