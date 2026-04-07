Claudio Villarruel fue gerente de programación estrella de Telefe y contó con grandes figuras al aire; entre ellas, Marcelo Tinelli.

Con el conductor alejado de la pantalla de las pelotas, ahora el productor dejó algunos detalles de la época dorada.

En diálogo con Ángel de Brito, Claudio Villarruel fue consultado sobre los altos sueldos que pagaba Telefe en la década del 90.

Revelaron el descomunal sueldo de Marcelo Tinelli en Telefe: “Más que Susana y David Letterman”

CUÁNTO COBRABA MARCELO TINELLI EN TELEFE

Claro que con ciertos cuidados, el entonces gerente de programación expresó: “Era el 1 a 1. El mejor contrato era el de Marcelo y después Susana. Le ofrecieron unos contratos que yo no podía creer, más que David Letterman”.

Finalmente, Ángel le preguntó qué pasó con Tinelli y si era permeable a recibir órdenes: “Hace mucho que no lo veo. Él nació jefe”.