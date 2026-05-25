Este domingo, Las Chicas de la Culpa recibieron la visita de Nicole Neumann, que respondió todas las preguntas de Malena Guinzburg, Connie Balarini, Fernanda Metili y Natalia Carulias, y sorprendió con sus respuestas.

Todo comenzó cuando Balarini se quedó sorprendida con el look de la invitada, y le preguntó si planifica su vestimenta o improvisa. “Depende para qué. Para todo lo que es laboral, no. La tengo a Noe, mi estilista, que la vuelvo loca, y ya tenemos armado como el mes casi, te diría”, dijo Nicole.

Nicole Neumann con Las Chicas de la Culpa (Foto: captura eltrece)

“¿El mes? ¿Día por día?”, dijeron casi en simultáneo las humoristas. “Tres semanas, por lo menos”, reveló Nicole Neumann, mientras las conductoras le preguntaban qué hacía ante las probables inclemencias climáticas. “Voy cambiando. Me pasó mucho cuando arrancó el streaming. Tenía toda ropa de invierno y de golpe hacía 35 grados todavía. Así que fui mechando”, remató.

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NICOLE NEUMANN REVELÓ QUÉ LOOKS USA EN SU CASA FRENTE MANU URCERA

Nicole se confesó “muy relajada” en el día a día, por lo cual Las Chicas de la Culpa se animaron a preguntarle si usa “joggineta” en su casa. “Mucha joggineta. Una linda joggineta con unas lindas pantuflas”, se sinceró ella, revelando cómo la encuentra Manu Urcera al volver al hogar.

“No me la imagino con ‘una (mancha de) mayonesa acá’ y se me la dejo todo el día”, arriesgó Connie, y Nicole coincidió: “Sí, ahora con el bebito, sí. Cuando tenés bebito caes en esa”, dijo. “Llega un momento que sí. Ya está, yo me quedo con toda la mermelada en la joggineta un buen rato porque, si no, me tengo que cambiar tres o cuatro jogginetas al día”, agregó Nicole.

Nicole Neumann (Foto: captura eltrece)

“Está bueno para echarle la culpa a las criaturas. Yo lo usé hasta ahora, ya están grandes, pero voy manchada y digo ‘los chiquitos’… Lo que pasa que...’, pero tienen 13, ya no te manchan”, cerró Natalia Carulias, a puro humor.

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