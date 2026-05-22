La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la polémica.

Según contaron este martes en Intrusos, el actor chileno lleva aproximadamente dos meses sin ver a sus hijos con la actriz, a pesar de que existía un acuerdo para que el reencuentro se diera cada 40 días.

La periodista Paula Varela fue quien encendió la alarma: “Hace dos meses aproximadamente no ve Vicuña a sus hijos con la China. La idea era que cada 40 días se puedan ver, esto se alargó, ya pasaron 60 días y hay un poco de desesperación”, aseguró en el ciclo de América.

La situación se complicó aún más porque, según detalló Varela, los niños están en Turquía acompañados por la madre de la China o la niñera, mientras que la actriz viajó a Japón junto a Mauro Icardi. “Hay otro viaje pendiente”, agregó la panelista, dejando en claro que la agenda de la actriz.

Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok

Por su parte, Adrián Pallares recordó que el año pasado la familia tenía planeado un viaje a Japón que finalmente no se concretó. “El año pasado iban a ir a Japón y no fueron, pero ahora después de un año fueron”, explicó el conductor.

La China Suárez y Mauro Icardi en Japón (Foto: captura de eltrece).

Además, el conductor sumó que Nicolás Cabré también lleva dos meses sin ver a su hija en común: “Al principio parecía todo muy simpático pero el tiempo sigue pasando y los chicos van creciendo con Mauro Icardi como figura paterna”.

LA TEORÍA SOBRE POR QUÉ NICOLÁS CABRÉ Y BENJAMÍN VICUÑA NO VEN A SUS HIJOS CON LA CHINA HACE DOS MESES

En el mismo sentido, Adrián Pallares recordó un dato que involucra a Maxi López: “La familia de Maxi López estaba convencida que el principal factor por los que no podía ver a sus hijos en ese entonces eran los celos de Mauro Icardi con él”.

La situación genera preocupación en el entorno y pone sobre la mesa el impacto de los viajes y la nueva dinámica familiar. Por ahora, el reencuentro entre Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré con sus hijos sigue en suspenso.

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