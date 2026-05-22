La fiebre por Babasónicos no se detiene. Luego de agotar las funciones del 25 y 26 de junio en el Movistar Arena, la banda confirmó una nueva fecha para el próximo 16 de octubre en Buenos Aires, en medio del fenómeno que generó el lanzamiento de su último disco, Cuerpos Volumen I.

Con una puesta renovada, visualmente impactante y un repertorio que mezcla las canciones de su nuevo material con clásicos infaltables, el grupo liderado por Adrián Dárgelos vuelve a demostrar por qué atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera.

Babasónicos suma una nueva fecha tras agotar dos Movistar Arena

Después de vender todas las entradas para sus shows de junio, Babasónicos anunció una tercera presentación en el Movistar Arena para el 16 de octubre.

El regreso de la banda a los escenarios porteños llega impulsado por el éxito de Cuerpos Volumen I, álbum que fue destacado por medios especializados como uno de los discos del año y que reafirma la vigencia del grupo tanto en plataformas digitales como en los rankings radiales.

Babasónicos. Foto: prensa

Actualmente, Babasónicos se mantiene entre los artistas más escuchados del país y figura entre las bandas de rock en español más influyentes según rankings de Billboard. Además, el grupo logró conectar con nuevas generaciones y continúa sumando oyentes dentro del público joven y la Generación Z.

Cómo será el show de “Cuerpos” en Buenos Aires

El espectáculo promete una experiencia distinta a las anteriores giras del grupo. Según adelantaron desde la producción, el show incluirá una puesta escénica inédita, visuales inmersivas y un recorrido musical que combinará temas recientes con himnos históricos de la banda.

Entre las canciones que podrían sonar aparecen temas de Cuerpos Volumen I junto a clásicos como “Yegua”, “Putita”, “Irresponsables”, “Microdancing” y “Carismático”.

Además, la banda acaba de lanzar Tiempo Off (Colyn Remix), una nueva versión electrónica y bailable del tema incluido en su último disco. El remix estuvo a cargo del DJ y productor holandés Colyn y ya está disponible en plataformas digitales.

Cuándo toca Babasónicos en el Movistar Arena

Las fechas confirmadas son:

25 de junio — agotado

26 de junio — agotado

16 de octubre — nueva función

El recital será en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, Villa Crespo.

Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles a través de la web oficial del estadio.