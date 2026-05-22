La relación entre el pop global y el rock latino acaba de sumar un capítulo inesperado. Dua Lipa lanzó “Live from Mexico”, su nuevo álbum en vivo grabado durante su gira internacional, y hay un detalle que llamó especialmente la atención de sus seguidores: incluyó “Oye Mi Amor”, el clásico de Maná, como única canción ajena a su propio repertorio.

Además, Fher Olvera aparece como el único artista invitado dentro del proyecto, convirtiendo esta colaboración en uno de los momentos más comentados del lanzamiento.

“Oye Mi Amor”, la única canción que no pertenece al catálogo de Dua Lipa

Dentro de un disco compuesto íntegramente por canciones de Dua Lipa, la presencia de “Oye Mi Amor” no pasó desapercibida. El hit de Maná ocupa un lugar especial en el álbum y marca un guiño directo a la música latina dentro de una producción dominada por el pop internacional.

La elección también funciona como una señal del alcance cultural que sigue teniendo la banda mexicana décadas después de su explosión global.

Dua Lipa y Maná. Foto: prensa Por: JUAN BOTERO

“Cantar Oye Mi Amor con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda”, expresó Fher Olvera.

Y agregó: “Ver cómo sigue cruzando generaciones e idiomas, y escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”.

El fenómeno global de Maná: Mundial 2026, festivales internacionales y vigencia cultural

La colaboración con Dua Lipa llega en un momento especialmente fuerte para Maná a nivel internacional. La banda mexicana será parte de la inauguración de la 2026 FIFA World Cup, convirtiéndose en la única banda de rock presente en uno de los eventos deportivos y mediáticos más importantes del planeta.

A eso se suma otro hito: encabezarán el cartel del Ohana Festival junto a Pearl Jam. El festival, creado por Eddie Vedder, es uno de los encuentros más importantes del circuito rockero internacional y este año tendrá a Maná como única banda de habla hispana dentro del line-up principal.

De la nostalgia a la vigencia: por qué Maná volvió al centro de la conversación

Durante años, el nombre de Maná estuvo ligado principalmente al legado histórico del rock en español. Sin embargo, lo que viene ocurriendo en el último tiempo parece ir mucho más allá de la nostalgia.

La aparición dentro del universo artístico de Dua Lipa, la presencia en el Mundial 2026 y su participación en festivales anglos de primera línea muestran algo distinto: una banda que sigue ocupando espacios centrales dentro de la cultura global.