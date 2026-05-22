Durante nueve décadas, el Obelisco fue mucho más que un monumento: se convirtió en escenario de encuentros, celebraciones populares y momentos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Para conmemorar sus 90 años, Buenos Aires celebrará el sábado 23 de mayo “La Noche del Obelisco”, una edición especial de Corrientes 24HS que transformará una de las avenidas más emblemáticas del país en una gran fiesta urbana a cielo abierto, donde la música tendrá un rol central.

El cierre del evento estará a cargo de No Name, el proyecto integrado por Diego Juez y Tomás Torres Agüero, quienes se han consolidado como una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena electrónica latinoamericana.

Con una identidad sonora distintiva y una propuesta artística en constante evolución, No Name viene desarrollando un lenguaje musical que fusiona influencias del Afro Melodic, Indie House y Minimal bajo una estética sofisticada y contemporánea. Sus sets se caracterizan por una construcción dinámica y emocional, donde grooves profundos, sensibilidad melódica y una precisa lectura de pista generan experiencias inmersivas y de alto impacto.

La presencia del dúo en un evento masivo y simbólico como la celebración del Obelisco refleja también el crecimiento que la música electrónica viene teniendo dentro del público general y los grandes circuitos culturales de la región. En los últimos años, el género ganó una visibilidad cada vez mayor en festivales, eventos urbanos y escenarios de alcance internacional, reforzando el valor artístico y cultural de la escena electrónica argentina.

El recorrido de No Name incluye participaciones en festivales y encuentros globales como Lollapalooza, Ultra Music Festival, Creamfields y Amsterdam Dance Event, compartiendo lineups con referentes internacionales como Monolink, The Martinez Brothers, Guy Gerber, Eelke Kleijn, Yotto y Goom Gum, entre otros.

Con una proyección internacional cada vez más sólida y una narrativa artística auténtica, versátil y contemporánea, No Name continúa expandiendo su presencia dentro del circuito electrónico global, llevando su sonido desde Argentina hacia nuevos escenarios del mundo.