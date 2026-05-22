Los juicios que María Fernanda Callejón mantiene con Ricardo Diotto en el fuero de familia y además en el penal conmovieron a Moria Casán, quien se quebró en vivo al escuchar el relato de su panelista.

“Me dieron ganas de llorar porque me da lástima”, afirmó la conductora por el drama de su compañera.

Por un lado, Callejón había insistido en su denuncia de abuso sexual durante el final del matrimonio contra su exmarido, y por el otro precisaba cuántos trabajos tuvo en simultáneo para sostener el hogar tras la ruptura.

Moria Casán y María Fernanda Callejón

“Siempre pagué todo lo que pude, a la altura de lo que pude”, exclamó María Fernanda Callejón.

Entonces, tras quebrarse Moria explicó: “Me emociona siempre una mujer sola”.

La banca de Moria a Callejón

“Le digo todo el tiempo que se resetee, que no decaiga. Fuera del aire la acompañé, más o menos”, contó.

Ahí reveló: “Además, es como una pichona mía porque empezó conmigo en el teatro. Sé todo lo que pasó y lo que le pasa”.

“Como somos mujeres fuertes todo el mundo te ataca. Y ella no apela a la victimización, es algo que le pasa”, sentenció Moria empática con Callejón.