La pelea entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un nuevo capítulo, esta vez por la cuota alimentaria de su hija Giovanna. Mientras el juicio por presunta violencia de género avanza en el Tribunal de Campana, la cuestión económica se volvió el centro de la discusión y se supo cuánto paga el médico por mes.

Luego de que el juez desestimara el pedido de detención de Diotto que hizo el abogado de Callejón, en A la Tarde recordaron la vieja disputa por la casa familiar que Diotto finalmente le dejó a Callejón y a la menor ya que la misma estaba hipotecada y tuvieron que venderla para cubrir la deuda.

Fotos: Instagram (@rickydiotto y @fercallejon)

Pero no termina ahí el dilema económico, uno de los puntos más calientes del divorcio. La cuota alimentaria provisoria que fijó el juez es de 45 mil pesos, un monto que Callejón considera muy bajo. Sin embargo, Diotto sostiene que cubre otros gastos importantes de la menor.

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El panelista Daniel Fava detalló: “Esto está todo acreditado, es lo que paga todos los meses Diotto, a quien no conozco, nunca lo vi en mi vida, nunca un mensaje por celular, acá están todos los papeles. Esto no es lo que dice uno o dice el otro”.

Según Fava, Diotto se hace cargo de la cuota del colegio, que es de 1,3 millones de pesos, paga 330 mil de obra social y los 45 mil de cuota alimentaria. Además, tiene a su hija tres veces por semana y alternan los fines de semana.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto Fotos: Instagram (@rickydiotto y @fercallejon)

Más allá de la cuota y los gastos fijos, los gastos extras tampoco se comparten. Fava contó que todo lo que surge por fuera de lo acordado también lo paga Diotto. Por ejemplo, días atrás la nena necesitó unos libros que costaron 70 mil pesos y él se hizo cargo.

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