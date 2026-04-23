El espíritu y la música de Gustavo Cerati vuelven a sonar en vivo con el regreso de Solo Cerati a la Ciudad de Buenos Aires. La banda tributo presentará su espectáculo “Universo Cerati” los días 8 y 9 de mayo a las 21 hs en el Teatro Premier (Music Mansion), Av. Corrientes 1565, Ciudad Autonóma de Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

“Universo Cerati”: un homenaje a su etapa solista

SOLO CERATI propone un recorrido intenso y emotivo por la carrera solista de uno de los artistas más influyentes del rock en español en Latinoamérica. El show “Universo Cerati” reúne lo mejor de todos sus discos, con un enfoque potente, directo y respetuoso de su legado musical.

Se trata de una experiencia pensada para revivir clásicos que marcaron generaciones, interpretados por una banda que ha sabido construir una conexión genuina con la obra del ex líder de Soda Stereo.

Una banda que honra el legado de Cerati

El grupo está integrado por: