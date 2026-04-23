Georgina Barbarossa no ocultó su desagrado al aire al ver una escena protagonizada por Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada, que rápidamente generó repercusión y abrió un debate inesperado en el estudio.

Todo ocurrió por la mañana, cuando el Big despertó a los participantes para aprovechar la única hora de agua caliente en la casa. En ese contexto, el exfutbolista fue captado por las cámaras en una situación íntima, acomodándose sin pudor delante de todos.

Las imágenes no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción inmediata en A la Barbarossa.

Gran Hermano: el gesto de Brian Sarmiento que dio asco en vivo y desató la reacción de Georgina Barbarossa (captura de Telefe)

El asco de Georgina Barbarossa al ver a Brian Sarmiento en una situación íntima en vivo: “Se está...”

Georgina Barbarossa: -¡Ay, por favor! ¡Se está rascando las bolas!

Analía Franchín: -Falta que se huela los dedos.

Pía Shaw: -Pero es una casa.

Diego Brancatelli: -Es la vida...

Pía: -¿Nunca estuviste con un tipo que se rascaba?

Georgina: -Pero no con una cámara en frente. Lo está viendo todo el país.

Gran Hermano: el gesto de Brian Sarmiento que dio asco en vivo y desató la reacción de Georgina Barbarossa (captura de Telefe)

Diego: -¿Ustedes viven con robot con inteligencia artificial en sus casas? Se sorprenden de que se rasca la espalda, de que se toca los huevos.

Georgina: -¡Pero está en la tele! Ustedes se acomodan los huevos, pero no delante de una cámara. Se rasca las bolas.

Mariana Brey: -¿Les pican o se les pegan? Siempre me dio curiosidad, si es una cuestión de humedad.

Analía: -Se acomodan el gallinero.

Diego: -A ver, si vos tenés mucho pecho y te queda mal en el corpiño. ¿Te lo acomodás? Bueno, con los huevos pasa lo mismo.