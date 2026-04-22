Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en una nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Solange “Sol” Abraham (que ya estaba nominada por haber sido elegida por sus compañeros antes de su viaje para ser parte de ‘La Casa de los Famosos’), Tamara Paganini (fulminada por el nuevo líder de la casa, Manuel “Manu” Ibero), Franco Zunino, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Yanina Zilli y Brian Sarmiento, quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son nueve los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar que el conductor sacará de placa en los próximos días a algunos jugadores, y el resto quedará a merced de la decisión del público (esta semana es voto negativo) antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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SE CONOCIÓ LA PICANTE FIGURA QUE REEMPLAZARÍA A LA MACIEL EN GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

Un verdadero cimbronazo sacude el universo de Gran Hermano: Generación Dorada. En las últimas horas, comenzó a circular una versión que no tardó en explotar en las redes sociales y que promete cambiar el rumbo del reality de Telefe.

Todo surgió a partir de un posteo de la cuenta de Instagram @mundofamososok, donde aseguraron que Gladys La Bomba Tucumana sería la figura elegida para ingresar a la casa en reemplazo de Jessica “La Maciel”, quien dejó su lugar vacante.

“Primicia… me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel”, fue el mensaje que encendió las alarmas entre los fanáticos del programa.

Foto: Instagram (@mundofamososok) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperarse, la posible llegada de la cantante generó todo tipo de reacciones: desde entusiasmo por el perfil explosivo que podría aportar al juego, hasta dudas sobre cómo se adaptaría a la convivencia dentro del reality.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de la producción de Gran Hermano, pero el nombre de Gladys ya suena con fuerza y promete dar que hablar.