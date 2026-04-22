La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo cargado de estrategia y polémica. Esta vez, la protagonista fue Solange “Sol” Abraham, quien aprovechó su paso por el confesionario en la gala de nominación para hacer un pedido muy particular… ¡directamente al público!

“Quiero aprovechar rapidito para pedir a la gente que me apoye en esta ‘villana’ y que los de adentro se la crean hasta el último día”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que su juego dentro de la casa tiene un objetivo bien marcado.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta y explicó su plan: “Quiero que se crean todas las cosas y travesuras que hago, pero hasta el último día”, insistió, en una confesión que sorprendió a los seguidores del reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, ya enfocada en la nominación, Sol argumentó su decisión: “Los motivos son para ordenar un poco este tablero. Le voy a dar dos votos a Franco Zunino y un voto a Yanina Zilli”, cerró, picante.

¿Le servirá la estrategia de juego a Sol Abraham para llegar lejos en Gran Hermano: Generación Dorada?

Sol Abraham: “Quiero aprovechar rapidito para pedir a la gente que me apoye en esta ‘villana’ y que los de adentro se la crean hasta el último día”.

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en una nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Solange “Sol” Abraham (que ya estaba nominada por haber sido elegida por sus compañeros antes de su viaje para ser parte de ‘La Casa de los Famosos’), Tamara Paganini (fulminada por el nuevo líder de la casa, Manuel “Manu” Ibero), Franco Zunino, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Yanina Zilli y Brian Sarmiento, quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son nueve los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar que el conductor sacará de placa en los próximos días a algunos jugadores, y el resto quedará a merced de la decisión del público (esta semana es voto negativo) antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?