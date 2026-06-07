Ñoquis a la romana de Donato de Santis: cómo hacerlos tiernos, dorados y bien cremosos

Los ñoquis a la romana son una de las recetas más clásicas de la cocina italiana y se diferencian de los ñoquis tradicionales de papa porque se preparan con sémola cocida en leche. El resultado es una masa suave y cremosa que, una vez fría, se corta en discos o cuadrados y se gratina con manteca y queso hasta quedar dorada por fuera y tierna por dentro.

En esta versión compartida por Donato de Santis, la preparación combina leche, manteca, queso parmesano y harina semolín fina para lograr una textura delicada y muy sabrosa. Además, se puede incorporar queso fundible en cubos para aportar aún más cremosidad y un gratinado irresistible.

Ideal para una comida familiar, la receta rinde para seis personas y tiene la ventaja de que puede prepararse con anticipación. Una vez que la masa se enfría, solo resta cortarla, acomodarla en una fuente y terminar la cocción hasta que la superficie tome ese característico color dorado que distingue a los auténticos ñoquis a la romana.

Comensales 6 Ingredientes 2 litros de leche (puede ser 1 litro de leche y 1 litro de agua)

litros de leche (puede ser 1 litro de leche y 1 litro de agua) 75 g manteca

g manteca 2 -3 hojitas de salvia (optativo)

-3 hojitas de salvia (optativo) 500 g harina semolin fina

g harina semolin fina 100 g queso parmesano rallado

g queso parmesano rallado 100 g queso fundible a gusto e piacere cortado en cubos

g queso fundible a gusto e piacere cortado en cubos 20 g sal marina gruesa

g sal marina gruesa 2 yemas de huevo (optativas)

Procedimiento

Poner a hervir la leche con la sal y 50 g de manteca. Verter en forma de lluvia la harina y mezclar primero con batidor luego con cuchara de madera. Cocinar 15 minutos bajando el fuego. Retirar de la hornalla y agregar la mitad del queso rallado y (si deseado) las yemas de huevo). Verter en una placa de metal levemente aceitada o plástico resistente la mezcla en caliente manteniendo un espesor de al menos 1 cm o mas si deseado. Emparejar el nivel superior con una servilleta limpia y previamente mojada. Poner a enfriar por media hora. Cortar en círculos (tradicional) o en cuadrados usando un cortapasta mojado en agua o un cuchillo. Derretir el resto de la manteca con la salvia en el fondo de una olla o placa para horno, dorar los gnocchi cortados, recubrir con el queso y hornear hasta dorar (o terminar sobre la hornalla come hice en el video).

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