Los pinchos de carne a la italiana de Donato De Santis se volvieron virales por su simpleza, porque se resuelven en pocos pasos y porque esta receta propone salir del pincho clásico con una idea distinta, más cercana a la cocina italiana, pero fácil de preparar en casa.

La base es una mezcla bien sabrosa de carne picada, salchichas de cerdo y ’nduja calabresa, que aporta un picante profundo y lleno de carácter. A eso se suma sal, un poco de queso crema tipo Philadelphia y grasa, claves para lograr una textura jugosa y una masa que se pueda trabajar sin que se desarme.

El diferencial está en el armado. En lugar de formar albóndigas o pinchos tradicionales, Donato arma capas: piadina, carne, piadina, carne, hasta lograr un bloque compacto. Ese formato no solo facilita el corte, sino que garantiza que los pinchos queden firmes, se doren parejo y mantengan humedad por dentro.

Donato de Santis, uno de los chefs más reconocidos de Argentina. Foto: Instagram

Ingredientes para los pinchos de carne de Donato

Carne picada

Salchichas de cerdo

’Nduja calabresa

Sal

Queso crema tipo Philadelphia

Un poco de grasa

Piadinas

Tomate

Cebolla

Mayonesa

Mostaza

Ketchup

Palos de metal o brochettes resistentes al horno

Procedimiento

Mezclar la carne picada con las salchichas de cerdo y la ’nduja calabresa. Agregar sal, queso crema tipo Philadelphia y un toque de grasa. Integrar hasta obtener una masa homogénea. Armar el bloque: colocar una capa de carne sobre una piadina, cubrir con otra piadina y repetir hasta formar un bloque compacto. Cortar el bloque en porciones y atravesar cada una con un brochette o fierro apto para horno. Llevar los pinchos al horno para una primera cocción. Preparar la primera salsa licuando tomate, cebolla frita y mayonesa hasta lograr una textura cremosa. Cubrir los pinchos con esa salsa y devolverlos al horno hasta que queden bien dorados y crocantes por fuera. Para la salsa final, mezclar mayonesa, mostaza, ketchup y un poco de la salsa de tomate anterior. Servir como acompañamiento.

Las salsas, una parte clave de la receta

En esta preparación, las salsas no cumplen un rol secundario. La primera, a base de tomate, cebolla frita y mayonesa, se usa durante la cocción y ayuda a que los pinchos terminen con una superficie dorada y sabrosa, sin perder jugosidad.

La segunda salsa funciona como dip y equilibra el conjunto. Su perfil más suave y familiar contrasta con el picante de la ’nduja y permite regular la intensidad en cada bocado. Es un recurso simple que suma mucho al momento de servir.

