Los pinchos de carne a la italiana de Donato De Santis se volvieron virales por su simpleza, porque se resuelven en pocos pasos y porque esta receta propone salir del pincho clásico con una idea distinta, más cercana a la cocina italiana, pero fácil de preparar en casa.
La base es una mezcla bien sabrosa de carne picada, salchichas de cerdo y ’nduja calabresa, que aporta un picante profundo y lleno de carácter. A eso se suma sal, un poco de queso crema tipo Philadelphia y grasa, claves para lograr una textura jugosa y una masa que se pueda trabajar sin que se desarme.
El diferencial está en el armado. En lugar de formar albóndigas o pinchos tradicionales, Donato arma capas: piadina, carne, piadina, carne, hasta lograr un bloque compacto. Ese formato no solo facilita el corte, sino que garantiza que los pinchos queden firmes, se doren parejo y mantengan humedad por dentro.
Ingredientes para los pinchos de carne de Donato
- Carne picada
- Salchichas de cerdo
- ’Nduja calabresa
- Sal
- Queso crema tipo Philadelphia
- Un poco de grasa
- Piadinas
- Tomate
- Cebolla
- Mayonesa
- Mostaza
- Ketchup
- Palos de metal o brochettes resistentes al horno
Procedimiento
- Mezclar la carne picada con las salchichas de cerdo y la ’nduja calabresa. Agregar sal, queso crema tipo Philadelphia y un toque de grasa. Integrar hasta obtener una masa homogénea.
- Armar el bloque: colocar una capa de carne sobre una piadina, cubrir con otra piadina y repetir hasta formar un bloque compacto.
- Cortar el bloque en porciones y atravesar cada una con un brochette o fierro apto para horno.
- Llevar los pinchos al horno para una primera cocción.
- Preparar la primera salsa licuando tomate, cebolla frita y mayonesa hasta lograr una textura cremosa.
- Cubrir los pinchos con esa salsa y devolverlos al horno hasta que queden bien dorados y crocantes por fuera.
- Para la salsa final, mezclar mayonesa, mostaza, ketchup y un poco de la salsa de tomate anterior. Servir como acompañamiento.
Las salsas, una parte clave de la receta
En esta preparación, las salsas no cumplen un rol secundario. La primera, a base de tomate, cebolla frita y mayonesa, se usa durante la cocción y ayuda a que los pinchos terminen con una superficie dorada y sabrosa, sin perder jugosidad.
La segunda salsa funciona como dip y equilibra el conjunto. Su perfil más suave y familiar contrasta con el picante de la ’nduja y permite regular la intensidad en cada bocado. Es un recurso simple que suma mucho al momento de servir.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/