La mayonesa de ave, versión clásica del recetario de Doña Petrona, asoma como plato estrella para compartir: pollo cocido suave y desmenuzado, papas, tomate y morrón, todo mezclado con huevo y mayonesa para terminar de completar un plato práctico y rendidor.
Tal como enseñaba Doña Petrona, cubrir bien la superficie con mayonesa antes de servir —y adornar con huevo duro, morrón o aceitunas si te gusta— eleva la presentación. Este es uno de esos platos que sentimos caseros, cargados de memoria, fáciles de hacer y que nunca fallan.
Ingredientes para mayonesa de ave
- Un pollo.
- 2 papas.
- Un tomate.
- Un morrón.
- Una cebolla.
- Dos huevos.
Procedimiento
- Cocinar un pollo en abundante agua con sal y algunas verduras. Una vez que esté tierno, dejarlo enfriar en el caldo.
- Escurrir, separar la carne de los huesos y cortarlo en tiras finitas.
- Poner el pollo en una fuente honda con 2 papas cocidas y cortadas en dados, un tomate pelado y picado, y morrón y 1 cebolla cortados en juliana.
- Agregar las claras y las yemas por separado, junto con sal y pimienta.
- Mezclar con un poco de mayonesa y cubrir la superficie con el resto.
