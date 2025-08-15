Doña Petrona, pionera de la cocina argentina, dejó su marca en cada hogar con una fórmula fáciñ y rápida para lograr un bizcochuelo esponjoso, perfecto para cualquier merienda. Lo podés acompañar con dulce de leche, crema o lo que más te guste.
En la receta de Doña Petrona, el secreto está en el batido generoso, el uso de ingredientes de calidad y el respeto por los tiempos: los pilares de una repostería casera que nunca falla.
Ingredientes para bizcochuelo
- 5 huevos
- Una taza de agua tibia
- 350 g de azúcar
- 300 g de harina
- 100 g de fécula de maíz
- Una cdta de esencia de vainilla
Procedimiento
- Batir los huevos con el agua tibia y 350 g de azúcar, entibiando la preparación.
- Cuando esté espesa, agregar de a poco la harina mezclada con la fécula de maíz. Agregar una cdta. de esencia de vainilla.
- Colocar en un molde enmantecado y enharinado y cocinar durante 1:20 horas en horno bajo.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/