Doña Petrona, pionera de la cocina argentina, dejó su marca en cada hogar con una fórmula fáciñ y rápida para lograr un bizcochuelo esponjoso, perfecto para cualquier merienda. Lo podés acompañar con dulce de leche, crema o lo que más te guste.

En la receta de Doña Petrona, el secreto está en el batido generoso, el uso de ingredientes de calidad y el respeto por los tiempos: los pilares de una repostería casera que nunca falla.

Ingredientes para bizcochuelo

5 huevos

Una taza de agua tibia

350 g de azúcar

300 g de harina

100 g de fécula de maíz

Una cdta de esencia de vainilla

Doña Petrona es el gran clásico de la cocina nacional.

Procedimiento

Batir los huevos con el agua tibia y 350 g de azúcar, entibiando la preparación. Cuando esté espesa, agregar de a poco la harina mezclada con la fécula de maíz. Agregar una cdta. de esencia de vainilla. Colocar en un molde enmantecado y enharinado y cocinar durante 1:20 horas en horno bajo.

