Cazzu estrena su nuevo single “Perdón si no te llamé”, una nueva pieza que reafirma su capacidad para construir relatos donde la música y lo visual se integran en una misma experiencia.

El lanzamiento llega en medio de su gira internacional, con shows sold out por Estados Unidos y México, y en la previa a un hito clave en su carrera: su primera presentación en un estadio, que tendrá lugar en el Estadio 23 de Agosto de su natal Jujuy.

Con una impronta marcada por la narrativa y la estética, la canción se inscribe dentro del universo “Latinaje”, una etapa donde La Jefa profundiza en una búsqueda conceptual que combina raíces, sensualidad y oscuridad. En este nuevo capítulo, la historia gira en torno a una figura de “viuda negra” que seduce, manipula y traiciona, desplegando una trama atravesada por el deseo, el poder y la venganza.

Cazzu estrena “Perdón si no te llamé”: su nuevo single en medio de la gira internacional (Foto de prensa)

DE QUÉ SE TRATA LA NUEVA CANCIÓN DE CAZZU

En “Perdón si no te llamé”, Cazzu vuelve a explorar la instrumentación de sierreño moderno (docerolas, charchetas, tololoche y trombón) desde una mirada propia, combinando la tradición del género con su impronta urbana. El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que continúa y expande esta identidad visual.

Con un tratamiento cinematográfico, la filmación muestra un relato donde lo cotidiano se transforma en un escenario cargado de simbolismo. La pieza refuerza la construcción de un multiverso que incluye los videos de “Jujuy estrellado” y “Otro como tú”, en el que personajes, paisajes y emociones se entrelazan, consolidando una estética propia que cruza lo popular con lo onírico.

Cazzu estrena “Perdón si no te llamé”: su nuevo single en medio de la gira internacional (Foto de prensa)

En paralelo, Cazzu sigue consolidando su proyección internacional con presentaciones en escenarios clave de Estados Unidos y México, con múltiples funciones sold out en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Diego y Houston. Como parte de su tour, también visitará Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España. Este recorrido global marca un momento de expansión en su carrera y anticipa su llegada al Estadio “23 de Agosto” en Jujuy el próximo 12 de septiembre, donde vivirá uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

El estreno de “Perdón si no te llamé” llega de la mano de cuatro nominaciones a los Premios Gardel, los premios más importantes de la música argentina, entre ellas: Latinaje como “Álbum del Año” y “Mejor Álbum de Música Global”, y “Con Otra” como “Canción del Año” y “Mejor Canción Tropical/Cumbia”.

GIRA “LATINAJE”

ESTADOS UNIDOS

23.04 - The Chicago Theatre - Chicago, IL SOLD OUT

25.04 - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV

28.04 - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ

30.04 - San Jose Civic - San José, CA SOLD OUT

01.05 - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre - San Diego, CA SOLD OUT

02.05 - YouTube Theatre - Inglewood, CA SOLD OUT

03.05 - YouTube Theatre - Inglewood, CA SOLD OUT

06.05 - Infosys Theater at Madison Square Garden - New York, NY SOLD OUT

08.05 - Boeing Center at Tech Port - San Antonio, TX SOLD OUT

09.05 - The Pavilion at Toyota Music Factory - Irving, TX

10.05 - 713 Music Hall - Houston, TX SOLD OUT

12.05 - 713 Music Hall - Houston, TX

14.05 - El Paso County Coliseum - El Paso, TX

21.05 - Hard Rock Live - Hollywood, FL

MÉXICO

16.05 - Tecate Emblema - CDMX

18.05 - Teatro Josefa Ortiz de Domínguez - Querétaro

BOLIVIA

05.08 - Arena Makro Parque - Santa Cruz

07.08 - Teatro al Aire Libre - La Paz

08.08 - Fexco Arena - Cochabamba

ARGENTINA

12.09 - Estadio “23 de agosto” - Jujuy

GUATEMALA

18.09 - Parque de la Industria - Guatemala

COSTA RICA

19.09 - Parque Viva - San José

URUGUAY

24.10 - Antel Arena - Montevideo

ESPAÑA

25.11 - Live Las Ventas - Madrid

29.11 - Razzmatazz - Barcelona

El estreno de “Perdón si no te llamé” llega luego de un 2025 consagratorio para Cazzu, en el que expandió su universo artístico con el lanzamiento de su primer libro, “Perreo, una revolución”, un ensayo que rápidamente se convirtió en bestseller. En esta obra, presentada con gran éxito en la Feria del Libro de Buenos Aires, la artista analiza el género urbano desde una perspectiva feminista, reivindicando el perreo como un acto político de autonomía y empoderamiento. Más que una biografía, el libro funciona como el manifiesto teórico de su era Latinaje, consolidando a La Jefa como una de las voces intelectuales más influyentes de la cultura contemporánea al reflexionar sobre la identidad, el deseo y los desafíos de la mujer en la industria musical.