En medio del gran presente de Franco Colapinto, quien logró un destacado séptimo puesto en el Gran Premio de Miami y sumó puntos clave con Alpine, otra figura argentina también dio que hablar en el paddock de la Fórmula 1: Antonela Roccuzzo.

La empresaria asistió junto a Lionel Messi y sus tres hijos y compartió en Instagram una postal desde el circuito que rápidamente se volvió viral. Sin embargo, más allá del contexto deportivo, todas las miradas se posaron en un detalle de su look: la exclusiva cartera que eligió para la ocasión.

Antonela Roccuzzo deslumbró en la Fórmula 1 (Capturas de Instagram @antonelaroccuzzo)

Se trata de un modelo Hermès Birkin en color negro, uno de los bolsos más icónicos y codiciados del mundo de la moda. De diseño estructurado, cuero premium y líneas clásicas, la Birkin es sinónimo de lujo y sofisticación.

La exclusiva cartera que Antonela Roccuzzo lució en la F1 de Miami

Todos los detalles de la cartera de Antonela: se trata de una Hermès Birkin clásica, en cuero negro (probablemente Togo o Epsom) con herrajes plateados (Palladium).

-Estructura rígida trapezoidal típica de la Birkin

-Dos asas cortas.

-Cierre con sangles (tiras) y giro metálico.

-Candado colgante (clochette).

-Sin correa larga (a diferencia de la Kelly).

-Sin solapa superior rígida cerrada (como la Kelly), más abierta.

Por proporciones, parece una Birkin 30 o 35 (los tamaños más usados).

Precio estimado:

Retail: desde USD 12.000 – 15.000 (difícil de conseguir)

Reventa real: entre USD 20.000 y 35.000+, según estado y cuero.

Antonela Roccuzzo deslumbró en la Fórmula 1 (Capturas de Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo deslumbró en la Fórmula 1 (Capturas de Instagram @antonelaroccuzzo)





Antonela Roccuzzo deslumbró en la Fórmula 1 (Capturas de Instagram @antonelaroccuzzo)

EL LOOK COMPLETO DE ANTONELA ROCCUZZO EN LA F1

Para la jornada en Miami, Antonela apostó por un look canchero pero elegante: combinó top negro ajustado con pantalón blanco de corte amplio, logrando un equilibrio entre comodidad y estilo, ideal para un evento deportivo de alto perfil. Completó el outfit con el cabello suelto y una estética minimalista que dejó que los accesorios hablen por sí solos.

Una vez más, Antonela Roccuzzo marcó tendencia con una elección simple pero poderosa, donde una pieza clave —como la Birkin— elevó todo el conjunto y la convirtió en una de las más comentadas del fin de semana.