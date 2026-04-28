Tras su reciente paso por Buenos Aires para participar del Road Show, surgió una inesperada versión sobre Franco Colapinto y su estadía en un hotel porteño.

La información fue difundida por Gustavo Méndez en La mañana de Moria, quien aseguró que el piloto argentino Franco Colapinto habría olvidado algunos objetos personales al retirarse del alojamiento en el que se hospedó durante su visita al país.

Según trascendió en el programa, entre las pertenencias mencionadas se encontrarían artículos íntimos de uso cotidiano.

Un bóxer, medias y un punch de Argentina: imágenes de lo que se olvidó Franco Colapinto en el hotel

QUÉ SE OLVIDÓ FRANCO COLAPINTO EN BUENOS AIRES

Entre compromisos promocionales, entrevistas, encuentros con sponsors y actividades oficiales, el piloto mantuvo una agenda cargada que incluyó múltiples traslados y cambios de horarios.

En ese contexto, el supuesto olvido habría sucedido al momento de dejar el hotel rumbo a nuevas obligaciones profesionales, una situación que desde el entorno mediático fue tratada más como una anécdota curiosa que como un escándalo.