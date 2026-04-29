María Becerra volvió a generar impacto, esta vez fuera de los escenarios. La artista participó de la Experiencia Endeavor Sub20, un evento para jóvenes emprendedores, donde dio un discurso que rápidamente se viralizó y terminó en una ovación, como si se tratara de uno de sus shows.

En Desayuno Americano compartieron un fragmento de su intervención, que no pasó desapercibido por su mirada directa sobre los problemas sociales y económicos.

María Becerra habló ante jóvenes emprendedores y fue ovacionada: “Un jubilado no debería trabajar” (captura de América TV)

María Becerra habló ante jóvenes emprendedores y fue ovacionada: “Un jubilado no debería trabajar”

“Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes, y hay gente que no hace nada y que tiene la vida solucionada”, expresó la cantante, generando una inmediata reacción del público.

Lejos de esquivar temas sensibles, María profundizó su postura con ejemplos concretos: “Cualquier persona que labura, un médico, una maestra, un policía tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando”.

Durante su exposición, la cantante también habló desde su lugar de éxito y responsabilidad. “Yo me rompo el lomo, en mi empresa hay un montón de familias laburando, se genera trabajo, pero siento que no alcanza”, sostuvo Becerra.

Y fue aún más allá al plantear su compromiso personal: “Siento que puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo. Siento que puedo y siento que debo, porque sé que hay algo que está mal”.

Para cerrar, María Becerra dejó en claro su postura frente a la realidad: “Si yo puedo, de alguna manera, ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar”.