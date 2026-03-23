El 21 de marzo, Tini Stoessel cumplió 29 años y el mensaje de María Becerra fue uno de los más especiales, en medio de la fuerte polémica que las involucra con Emilia Mernes.

Tanto María como Tini dejaron de seguir a su colega en Instagram, lo que confirmó entre ellas una ruptura tanto profesional como personal.

Según trascendió, Mernes habría puesto obstáculos en el camino artístico de Becerra e intentado cerrarle puertas laborales. En el caso de Stoessel, también circularon versiones sobre conflictos vinculados a su equipo de trabajo y una supuesta filtración de información sensible.

En ese contexto, María le dedicó a Tini un posteo lleno de amor que rápidamente tuvo respuesta. Ambas se expresaron con cariño y destacaron el vínculo cercano que las une desde hace años.

El contundente mensaje de María Becerra a Tini Stoessel en pleno escándalo con Emilia Mernes (Foto de Instagram)

EL MENSAJE DE MARÍA BECERRA A TINI STOESSEL POR SU CUMPLEAÑOS

“Feliz cumpleaños, amiga de mi alma. Te amo. Te merecés lo mejor de este mundo”, comenzó escribiendo María en una historia que subió a Instagram.

Y agregó: “Gracias por ser esa persona que siempre está para abrazarme y llenarme de amor”.

“Subo esta foto porque me mata de ternura pensar en lo chicas que éramos y en lo que estábamos por lograr juntas”, cerró Becerra.

LA RESPUESTA DE TINI STOESSEL A MARÍA BECERRA EN PLENO ESCÁNDALO CON EMILIA MERNES

Desde Córdoba, donde se presentó con su “Futttura World Tour”, Tini vio el emotivo mensaje y no dudó en responderle: “No puedo con esta foto. Qué hermosos recuerdos. Qué lindo tenerte en mi vida”.

“Sabés lo mucho que te quiero. Gracias por acompañarme, cuidarme y quererme”, finalizó Stoessel, reafirmando la amistad que mantiene con Becerra.

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