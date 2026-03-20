La tensión va in crescendo en el caso que tiene como protagonistas a Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.

Esta vez, el episodio involucra a La Nena de Argentina y a Memi, y data de más de un año y medio atrás.

Martín Cirio brindó detalles sobre lo que habría ocurrido en octubre de 2024 entre María Becerra y Emilia, antes de concretar fechas en River y Vélez, respectivamente.

Revelaron la causa real de la pelea de María Becerra con Emilia Mernes: “Pidió que la bajen”

MARÍA BECERRA VS. EMILIA MERNES, UN CONFLICTO QUE ESCALA

El streamer publicó un video y reveló: “María iba a hacer dos Vélez en octubre de 2024. Emilia se enteró y llamó a la gente de Vélez para que se los den de baja a María porque ella quería esa fecha y porque iba a hacer cuatro; que si no, no los iba a hacer”.

Y concluyó: “Entonces, se los dan de baja a María y se queda con sus fecha, y decide hacer los River. Ahí es cuando Emilia se los quiere dar de baja pagándole más al equipo de María”.