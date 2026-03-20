Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y comenzó la acalorada polémica a la que se sumó el nombre de María Becerra.

Ahora, con el paso de las horas, se conocen cada vez más detalles sobre qué pasó entre las artistas.

Yanina Latorre reveló información relevante sobre la interna y comenzó por manifestar que Emilia tuvo malas actitudes.

Yanina Latorre reveló un dato clave sobre la polémica entre Emilia Mernes y María Becerra: “Amenazaba a…”. (Foto: Instagram @emiliamernes)

QUÉ PASÓ CON EMILIA MERNES

En su programa, Latorre empezó: “Usando el poder de Duki, y esta gente teniendo miedo de que él no los contrate más, le empezó a bajar gente a María Becerra del show”.

A ello agregó detalles sobre los espectáculos en River: “De hecho, todos los famosos que fueron a ver a María Becerra, por miedo al Duki y a ella, no subieron contenido. Desde ahí, empezó un odio total. María no la puede ni ver y Emilia le tiene celos artísticos”.

Un panelista añadió: “Es decir que por atrás le empezó a robar gente de los distintos equipos”. A lo que Yanina respondió: “Sí. Y si no te los roba… Todo es celo y competencia”.