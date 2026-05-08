Fue un momento inesperado el que se vivió en Cuestión de Peso, tras la confesión que hizo Camila “Camilota” Deniz tras casi quedar fuera del programa por no cumplir con el objetivo semanal en la balanza.

La participante quedó en la cuerda floja por una diferencia grande: “Camila, de ayer a hoy, subiste 700 gramos. Y por 2 kilos y 400 gramos, te hubieras ido de Cuestión de Peso si no te salvaba el público“, le contaron en vivo.

En ese contexto de presión y tensión, Camilota decidió soltar una confesión que sorprendió a todos en el estudio: “No me vino todavía. Estuve haciéndome estudios porque pensé que estaba embarazada”.

Foto: Captura (eltrece)

La respuesta no tardó en llegar desde el equipo médico del programa, que fue contundente al aire: “Desde que te conocemos en la clínica es la tercera vez que vos decís que estás embarazada. No estás embarazada”, disparó Sergio Verón, visiblemente enojado.

“Eso no influye en nada el supuesto embarazo que te genere 3 kilos más”, cerró el preparador físico, contundente con sus palabras.

Camilota: “No me vino todavía. Estuve haciéndome estudios porque pensé que estaba embarazada”.

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CAMILOTA VOLVIÓ A CUESTIÓN DE PESO TRAS RECAER Y QUEDAR AL BORDE DE SU PESO INICIAL

Un regreso que golpea fuerte. Cuestión de Peso volvió a tener en el estudio a una de sus participantes más recordadas: Camila “Camilota” Deniz, quien reapareció (en marzo de 2026) luego de atravesar una recaída que la dejó al borde de su peso inicial.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”, fue la frase con la que se anunció su vuelta, en un contexto cargado de emoción y preocupación.

La joven, que había logrado bajar una importante cantidad de kilos desde su ingreso el 6 de mayo de 2024 —cuando pesaba 139,10— sufrió un duro retroceso tras una situación personal delicada: la recuperación de su hermano, Thiago Medina. Según se explicó al aire, ese momento fue un quiebre que impactó directamente en su rutina.

Foto: Captura (eltrece)

“Pensó que se las sabía todas, después de la recuperación de su hermano recayó, se descontroló, se desordenó Camila”, relataron en el programa, describiendo el difícil proceso que atravesó.

Ya en primera persona, Camilota fue contundente al describir su presente: “Estoy peor que cuando entré a Cuestión de Peso”, atinó a decir. Una frase que reflejó la angustia y el desafío que tiene por delante.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”.

Si bien en su mejor momento llegó a bajar casi 40 kilos e incluso estuvo por debajo de los 100 kilos, hoy su realidad es otra. En su reingreso, la balanza marcó 137,800 kilos, un número que la deja muy cerca de su punto de partida.

“Reingresás a Cuestión de Peso con 137.800 kilos. ¡Bienvenida!”, le dijeron en el ciclo de eltrece, marcando el inicio de esta nueva etapa en la que busca retomar su rutina saludable.

Camilota explicó que su hermano, Thiago Medina, la ayudó a regresar al programa. “Él me venía hablando y decía, ‘che, gorda, ¿por qué no te ponés las pilas?’”.