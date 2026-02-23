Camilota volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por una polémica sino por una desopilante caída.

La hermana de Thiago Medina, ex Gran Hermano, salió a patinar en rollers y terminó protagonizando un blooper que ella misma se encargó de hacer viral.

Camilota salió a patinar, sufrió una fuerte caída y el video se hizo viral (TikTok @camiioficial94)

ASÍ FUE LA TREMENDA CAÍDA DE CAMILOTA EN ROLLERS

Todo comenzó cuando intentó explicar cómo debía pararse después de una caída. “Así tenés que pararte ante una caída. Cruzás el pie y…”, dijo segura frente a cámara.

Sin embargo, al hacer el movimiento perdió el equilibrio, se deslizó con fuerza hacia atrás y cayó rotundamente al suelo, en plena calle.

Mientras ella quedaba tendida en el asfalto, su amiga no pudo contener la risa y lanzó: “Lo filmé”. Lejos de enojarse, Camilota reaccionó con humor y, deslomada en el piso, comenzó a revolcarse tentada de la risa.

Fiel a su estilo espontáneo, decidió compartir el momento en sus redes sociales, donde el video no tardó en multiplicarse y cosechar miles de reproducciones y comentarios celebrando su autenticidad.