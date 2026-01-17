Camilota (Camila Deniz) captó la atención de sus seguidores con una publicación que combinó humor, sensualidad y un mensaje de aceptación personal.

La hermana de Thiago Medina compartió en sus redes sociales una imagen en bikini que no pasó desapercibida y que rápidamente generó repercusión entre quienes la siguen a diario.

La foto, subida a sus historias de Instagram, la muestra recostada sobre la cama, luciendo una bikini negra y posando sin filtros ni retoques visibles.

Camilota publicó una foto hot en bikini y se comparó con Pampita | Créditos: Instagram @camioficial94

CAMILOTA SE COMPARÓ CON PAMPITA

Fiel a su estilo descontracturado, Camilota acompañó la imagen con una frase que despertó risas y complicidad: “No soy Pampita pero soy Pampota”.

El juego de palabras, en clara alusión a la modelo Carolina Ardohain, fue interpretado como una forma de reírse de los estereotipos de belleza y, al mismo tiempo, reafirmar su propia identidad.

La publicación estuvo musicalizada con “Hace calor”, el tema de María Becerra, y en pocos minutos desató una catarata de reacciones.

Emojis de fuego, aplausos y corazones inundaron los mensajes privados y las respuestas a la historia, confirmando el fuerte vínculo que Camilota mantiene con su comunidad virtual, que ya supera los 900 mil seguidores.