Camila Deniz, la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina, decidió ponerle los puntos a quienes la critican. En una entrevista con el programa Tarde o Temprano, la joven habló sin filtro sobre su presente, la relación con su hermano y los rumores que la rodean desde que se mudó a Ramos Mejía.

En los últimos meses, Camila recibió una catarata de mensajes cuestionando cómo consiguió mudarse y qué hizo con el dinero que ganó tras la exposición mediática. Sin vueltas, aclaró: “La gente va a hablar por hablar, mi familia sabe qué hicimos con la plata, yo no me quedé con nada, la gente piensa que yo alquilé con ese dinero pero eran 3 millones de pesos y eso no te dura tres meses”.

La influencer remarcó que no tiene nada que ocultar y que está cansada de tener que dar explicaciones: “Tampoco voy a dar explicaciones porque van a seguir hablando, me empecé a ocupar de mí, a amarme un poco más”.

Camilota en Tarde o Temprano (Foto: captura de eltrece).

Lejos de quedarse en el pasado, Camila contó que está enfocada en su crecimiento personal y profesional: “Yo estoy haciendo mis cosas, estoy acompañando a mi otra hermana que va a ser mamá, tengo una vida también, soy persona, hago publicidades, yo laburo, la gente piensa que no pero tengo mis cosas”.

La hermana de Thiago Medina dejó un mensaje claro para quienes la critican: está cansada de los prejuicios y decidió priorizarse. “Me empecé a ocupar de mí, a amarme un poco más”, cerró.

EL VÍNCULO DE CAMILOTA CON THIAGO MEDINA Y DANIELA CELIS

Durante la charla en el programa de eltrece, Fernanda Iglesias le preguntó por qué no se la ve tanto con su hermano desde que él está en pareja con Daniela Celis: “Yo le doy su espacio, pero me hablo todos los días con él”.

“Me suena como que la querés meter a Dani y no quiero meter a la gente que no está para acá defenderse; no me gusta porque no hay nada, no sé qué quieren inventar”, le dijo directa la ex Cuestión de Peso a la periodista.

