Tras su paso por La Mañana con Moria La Mañana con Moria junto a Thiago Medina, Daniela Celis habló en exclusiva con Ciudad sobre su presente sentimental y familiar.

La ex Gran Hermano dejó en claro qué es lo más importante en este momento tras el grave incidente de tránsito que sufrió el papá de sus gemelas.

En el programa de Moria Casán, Daniela y Thiago se dijeron verdades así como también se sinceraron sobre lo que sienten; consultada al respecto, la influencer dijo: “Somos muy sinceros el uno con el otro, es algo que también hacemos en casa, estoy bien, estoy cómoda en el lugar donde estoy ahora”.

(Foto: captura de Ciudad Magazine).

“¿Cómo está tu relación con Thiago más allá de todo lo que se dijeron?" , indagamos entonces y ella aclaró cómo todo lo que les tocó vivir hizo crecer su vínculo: “Estamos cada vez mejor, siento que todo esto nos dio una enseñanza sobre respetarnos y priorizarnos, vamos a ser padres toda la vida y eso es algo muy lindo".

Thiago Medina y Daniela Celis en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece)

La influencer remarcó que el cariño y el respeto mutuo son claves para atravesar cualquier crisis: “No tuvimos una charla así hasta hoy, y creo que fue lindo. Entendimos que siempre nos vamos a tener que ver la cara siempre, nos tenemos que llevar bien sí o sí y además el cariño siempre está”.

“ALGO BUENO DE TODO LO MALO”: LA REFLEXIÓN DE DANIELA CELIS TRAS EL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

En el ida y vuelta con este portal, Daniela Celis destacó el apoyo incondicional que se brindan con Thiago Medina y dejó una emotiva reflexión: “Lo acompañé un montón, estuve ahí, y ahora todo ya es diferente, lo hablamos y lo vemos de otra manera. Eso creo que está bien, es como algo bueno de todo lo malo que pasó”.

Daniela Celis habló con Ciudad (Foto: Ciudad Magazine).

Sobre lo que se viene, Daniela se mostró entusiasmada: “Vamos a volver con Telefé, estoy muy feliz. También estamos en LUZU TV, en Patria y Familia, así que se vienen muchas cosas, también en las redes sociales trabajando mucho, estamos muy felices con el presente laboral de ambos”.

