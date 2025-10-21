Daniela Celis habló a corazón abierto en el programa de streaming Patria y familia de Luzu y reveló el motivo por el que volvió a colgar el cuadro familiar junto a Thiago Medina en su casa.

Separada del ex Gran Hermano 2022 desde hace cinco meses, con quien comparte la crianza de sus gemelas Laia y Aimé, la influencer contó que decidió volver a poner la foto cuando Thiago se encontraba internado en terapia intensiva, tras el grave accidente en moto que sufrió en Moreno.

“Lo había colgado cuando él estaba en un coma inducido, estaba en terapia intensiva. Me pareció lindo hacerlo”, comenzó Daniela.

Daniela Celis explicó por qué volvió a poner el cuadro con Thiago Medina:

Con mucha emoción, explicó que tomó la decisión pensando en el bienestar de sus hijas: “No sabía cómo accionar con las nenas, qué hacer y qué no. Me comuniqué con su pediatra y me dijo que lo ideal era que ellas vieran a su papá, aunque fuera por fotos o imágenes. Y dije: ‘Tengo un cuadro enorme guardado, lo voy a volver a sacar y poner’”.

La ex participante de Gran Hermano 2022 destacó que el gesto fue una forma de mantener la presencia de Thiago en el hogar familiar, incluso durante la separación.

“Lo puse para que ellas también sientan la presencia del papá, y no que de un día para el otro desaparezca de todos lados. Era mucha información para ellas. Y con la recomendación de los profesionales, entendí que era lo correcto. Así que lo puse... y no lo volví a sacar”, dijo Pestañela.

Actualmente, Thiago Medina continúa su rehabilitación en la casa de Daniela Celis, el mismo lugar que había dejado tras la ruptura.

