Después del difícil momento que atravesó por su accidente en moto, Thiago Medina continúa enfocado en su recuperación y en retomar poco a poco su vida cotidiana.
Pero en medio de ese proceso, hubo una escena que derritió corazones en las redes: el exparticipante de Gran Hermano fue protagonista de un emotivo video junto a sus hijas Aimé y Laia, y la escena fue compartida por Daniela Celis en sus historias de Instagram.
En las imágenes se lo ve al joven recibiendo amor y muchas caricias de las bebas que tuvo con la Daniela, en un momento de puro amor y ternura, y que acompañó con un emoji de un corazoncito vendado.
El video llega en medio del intenso proceso de rehabilitación que Thiago enfrenta tras el grave accidente que lo tuvo internado durante casi un mes. Recientemente, Celis contó que Thiago “tiene que volver a aprender a leer, escribir y caminar”, pero que lo está haciendo “de a poco y con mucha fuerza de voluntad”.
Después del tremendo accidente en moto que lo tuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Thiago Medina intenta reconstruir su vida paso a paso. El exparticipante de Gran Hermano enfrenta una recuperación muy complicada, y fue Daniela Celis, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia, quien contó detalles del momento que atraviesa.
En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, “Pestañela” fue contundente al hablar del estado actual de Thiago: “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”, comenzó diciendo la entrevistada en vivo.
“Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”, agregó. Y cerró: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”.