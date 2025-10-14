Thiago Medina reapareció en las redes sociales y sorprendió a todos con su primer trabajo tras el alta médica, después de pasar 28 días internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno,
Lo que parecía un volver a la normalidad fue cuestionado por muchos seguidores, ya que el ex Gran Hermano y Daniela Celis quedaron en el ojo de la tormenta por la manera en la que eligieron volver a la actividad.
Este fin de semana, la pareja promocionó el sorteo de un iPhone en sus cuentas de Instagram. La consigna para participar generó controversia: los seguidores debían seguir a once perfiles distintos y comentar en la publicación“.
“Gracias a todos ustedes por bancarnos. Ahora nos toca a nosotros devolverles un poco de todo el amor que nos mandan. Se va otro teléfono”, escribieron.
Las redes estallaron: críticas y apoyo para Thiago y Daniela
La reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos usuarios cuestionaron la decisión de Thiago Medina y Daniela Celis de volver al trabajo con una acción comercial tan pronto después de la internación.
“Se pusieron a hacer chivos apenas revivió”, “La de armar un CV no la saben… la de promocionar sorteos truchos sí”, fueron algunos de los comentarios más duros.
Incluso, algunos seguidores acusaron a Daniela de “usar” a Thiago para sus negocios y de exponerlo públicamente cuando todavía se lo ve débil tras tantos días en terapia intensiva.
Sin embargo, también hubo quienes salieron a bancarlos: “Está bien, tienen dos hijas”, “Thiago necesita plata para pagar la facultad”, “Viven de eso, así que está perfecto”, “Déjenlos en paz”. El debate quedó instalado y la polémica sigue creciendo.