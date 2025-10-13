Después de 28 días internado en terapia intensiva por un grave accidente en moto, Thiago Medina volvió a su casa y protagonizó uno de los momentos más esperados: el reencuentro con sus gemelas, Laia y Aimé.

Este lunes, Daniela Celis retomó sus actividades en Patria y familia (Luzu TV) y contó cómo fue la adaptación de la familia a esta nueva etapa. “Me pasa con las nenas que cuando Thiago se va a hacer siesta, a descansar o a bañarse, empiezan: ‘¡Papá, papá, papá!’. Se desesperan, no quieren que se vaya de vuelta”, relató.

Celis explicó que intenta tranquilizarlas: “¡Papá no se va a ir! Ahora vuelve”, les dice cada vez que lo ven alejarse.

La adaptación de las gemelas y el rol de Daniela Celis

Daniela confesó que tenía miedo por cómo iban a reaccionar las nenas, ya que son muy pegadas a su papá y suelen jugar mucho con él.

Thiago Medina fue dado de alta (Foto: RS Fotos).

“Tenía mucho miedo con las nenas porque las nenas son muy pegadas a él, juegan mucho, se le tiran encima… Y cómo decirles que papá no es el mismo papá. Pero ellas comprenden todo. Le hacen ‘sanita’, y les digo que jueguen con papá pero despacito”, contó Celis,.

El primer paseo de Thiago Medina con sus hijas tras el alta médica

El domingo 12 de octubre, Thiago vivió su primer paseo familiar al aire libre desde que recibió el alta. El clima acompañó y la familia aprovechó para salir a caminar por el barrio privado donde viven.

Julieta Poggio fue quien grabó y compartió en redes sociales las imágenes del emotivo momento: se lo vio a Thiago caminando de la mano de sus hijas, mientras de fondo sonaba “Sunday Morning” de Maroon 5.