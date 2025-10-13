Después de una breve pausa para acompañar a Thiago Medina durante su recuperación, Daniela Celis regresó con todo a su rutina digital.

La ex Gran Hermano reapareció en Instagram con una publicidad de un perfume que causó furor entre sus seguidores —y hasta despertó la reacción del propio Thiago, quien le dejó un “me gusta” que muchos interpretaron como una señal de reconciliación.

En el clip, Pestañela se mostró frente a cámara mientras se cambiaba de ropa: se quitó la remera, dio la espalda para evitar la censura y luego apareció con un top rosa con estampa de oso y sin corpiño, completando el look con una campera de jean. El resultado fue un video de alto voltaje que rápidamente se viralizó, acumulando miles de likes y comentarios.

La reacción de Thiago Medina al ver el video de alto voltaje con el que Daniela Celis volvió al trabajo . CRÉDITO: Instagram

DANIELA CELIS VOLVIÓ A TRABAJAR

Entre los mensajes, varios fanáticos celebraron verla nuevamente activa y con buena energía. “Ver el ‘me gusta’ de Thiago me llena el corazón de felicidad”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Qué alegría verte sonreír otra vez, Dani. Sos una gran mujer”. Sin embargo, no faltaron las críticas: “¡Esta gente no sabe lo que es el trabajo!”, “Andá a cuidar a tu marido”, o “Muy de groncha”, fueron algunos de los comentarios más duros.