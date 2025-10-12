Después de 28 días internado en terapia intensiva, Thiago Medina volvió a sentir el aire libre y lo hizo de la mejor manera: acompañado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia. A un mes del accidente en moto que casi le cuesta la vida, el ex Gran Hermano eligió dar su primer paseo familiar junto a Daniela Celis, madre de las nenas, y su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio.

El reencuentro fue pura emoción y quedó registrado en las redes sociales. Poggio compartió imágenes del domingo que conmovieron a todos los seguidores de la pareja. En una de las fotos se la ve abrazando a las pequeñas con la frase: “Domingo en familia”. En otra historia, la artista filmó el momento en el que Thiago caminaba de la mano de sus hijas, mientras sonaba “Sunday Morning” de Maroon 5.

Foto: Instagram @danielacelis01

Se trató del primer paseo público de Thiago desde que recibió el alta médica, un instante cargado de significado después de semanas de incertidumbre y angustia. Atrás quedaron los partes médicos y las cadenas de oración.

Leé más:

Cómo será la nueva vida de Thiago Medina tras sufrir un grave accidente y salvarse de milagro

DANIELA CELIS MOTRÓ EL PASEO QUE MARCÓ EL RENACER DE THIAGO MEDINA

Con pasos lentos pero firmes, el joven de 22 años mostró señales de una recuperación milagrosa, como la define su familia, que emocionó a todos los que siguieron su historia desde aquel 12 de septiembre, cuando el accidente cambió su vida para siempre.

Las imágenes del reencuentro se viralizaron rápidamente y tocaron el corazón de miles de personas en las redes sociales.

La noche del accidente, Thiago iba a encontrarse con Daniela Celis. Aunque ya estaban separados, los unía el amor por sus hijas y una historia en común. Cuando Daniela recibió la noticia del siniestro, no dudó: dejó todo y se trasladó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde él fue internado en estado crítico.

Foto: Captura de Instagram (@thi4go_km) Por: Fabiana Lopez

Desde ese momento, la influencer se convirtió en un pilar fundamental para la familia Medina. Sus redes sociales se transformaron en un canal de información y esperanza. “Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, escribió en su primer mensaje. Detrás de cada palabra, una cadena de oración se multiplicó en redes, con miles de seguidores pidiendo por la recuperación del ex Gran Hermano.

Pocos días después, Daniela habló ante las cámaras, visiblemente quebrada: “Solo les pido cadenas de oración, mucha luz y mucho amor. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”. Sus lágrimas mostraron el miedo, pero también la esperanza que nunca perdió.

Leé más:

El conmovedor posteo de Daniela Celis dedicado a Thiago Medina tras su milagrosa recuperación

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.