Una nueva vida comenzó para Thiago Medina desde que recibió su tan esperada alta médica. El joven de 22 años, que se salvó de milagro tras sufrir un grave accidente, hoy disfruta de esta segunda oportunidad que le dio el destino, y encara una etapa marcada por la reflexión, la familia y nuevos proyectos.

De una semana a otra, el estado del exparticipante de Gran Hermano pasó de ser crítico a poder levantarse por sus propios medios, dejar la silla de ruedas y saludar a su gente. Y ahora, ya instalado en la casa de Daniela Celis, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia, Thiago enfrenta una larga recuperación, acompañado por médicos y kinesiólogos que seguirán de cerca su evolución.

“El hecho de poder caminar con normalidad, no levantar del todo los brazos y las secuelas del accidente lo llevarán a una rehabilitación intensa”, reveló Laura Ubfal.

Thiago Medina fue dado de alta (Foto: RS Fotos).

Además, la periodista confirmó que Thiago se mudará con Daniela y las gemelas, las pequeñas que en enero cumplirán dos años: “Si algo queda claro sobre este joven de 22 años es su compromiso de amor con sus hijas y su rol paterno”, sostuvo.

Durante los 27 días de internación, Thiago tomó una decisión que emocionó a todos: empezará a estudiar arquitectura: “Encontró su vocación y quiere poner en marcha ese sueño muy pronto”, cerró Ubfal ,sobre esta nueva etapa en la vida del joven.

Laura Ubfal: “El hecho de poder caminar con normalidad, no levantar del todo los brazos y las secuelas del accidente lo llevarán a una rehabilitación intensa”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

NACHO CASTAÑARES DIO DETALLES DE CÓMO SE SIENTE THIAGO MEDINA TRAS SER DADO DE ALTA

Después de días de incertidumbre, Thiago Medina fue dado de alta y, según reveló su amigo Nacho Castañares en LAM, el joven está recuperándose mejor de lo que muchos esperaban.

“Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”, contó Nacho, describiendo el estado de ánimo y físico de Thiago tras el accidente.

Además, Nacho reveló un detalle sobre la memoria de Thiago: “Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”.

Thiago Medina fue dado de alta (Foto: RS Fotos).

El entorno familiar también pasó momentos difíciles durante la recuperación: “Hoy nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal, así que ahora que está en casa estamos muy contentos”, agregó, dejando en claro la preocupación que vivieron mientras Thiago estaba internado.

Nacho Castañares: “Thiago está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”.

Finalmente, con un toque de humor y esperanza, Nacho se refirió a la vida personal de Medina y al ser indagado sobre una posible boda con Daniela Celis, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia, cerró, divertido: “¡Ojalá!“.