Después de 28 días internado y tres operaciones, Thiago Medina recibió el alta médica este martes en el hospital de Moreno. El ex participante de Gran Hermano habló por primera vez con los medios y compartió sus sensaciones tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado 12 de septiembre.

“Mi familia estuvo siempre atento, en todo lo que necesité, apoyando”, expresó Thiago, visiblemente emocionado y agradecido también con el personal médico que lo acompañó durante su recuperación.

Thiago Medina fue dado de alta (Foto: captura de TN).

Cuando le preguntaron qué le diría a la gente que rezó por él y lo acompañó en este difícil momento, el joven no dudó: "Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro, acá estamos saliendo”.

THIAGO MEDINA HABLÓ DE SUS PLANES A FUTURO TRAS SER DADO DE ALTA

Ya pensando en lo que viene y luego de ser dado de alta, Thiago Medina sorprendió al contar este jueves que tiene nuevos proyectos: “Estuve pensando en estudiar arquitectura apenas me recupere“.

Consultado sobre qué es lo primero que quiere hacer al llegar a su casa, Thiago fue contundente: "Ver a mis hijas y estar con ellas. No más moto”, repitió, dejando en evidencia la importancia de su familia en este proceso de recuperación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.