Daniela Celis habló sobre la lenta, pero milagrosa recuperación de Thiago Medina, a 26 días de su grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte.

“Thiago sigue dando pasos gigantes. Está muy bien de ánimo”, dijo la ex Gran Hermano 2022 sobre su expareja y papá de sus gemelas, Laia y Aimé.

Daniela Celis contó que Thiago Medina no paró de soñar en terapia intensiva (Captura de pantalla de Cortá por Lozano, Telefe)

Qué soñó Thiago Medina mientras estaba en terapia intensiva:

En diálogo con Cortá por Lozano, Juariu le consultó a Daniela sobre las dos semanas que Thiago pasó en terapia intensiva, en el hospital de Moreno, donde le salvaron la vida: “¿Él recuerda algo? ¿Tuvo sueños en terapia intensiva?”.

Vero Lozano amplió la pregunta: “En ese momento de ausencia, ¿vio una luz? ¿Habló con alguien? ¿Vio a algún ser querido? ¿Escuchaba?”.

Celis, sin dar detalles, compartió las palabras de Thiago: “Él dice que tuvo muchos sueños esas dos semanas que estuvo dormido”.

Y agregó con una sonrisa, emocionada por la evolución del papá de sus hijas: “Me dijo que no paró de soñar, cosas lindas y cosas no tan lindas, pero no los cuenta por ahora”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.