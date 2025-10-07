Camilota, la hermana de Thiago Medina, se abrió en una emotiva entrevista en Intrusos (América) y compartió las situaciones límite que la llevaron a encontrar consuelo y fe en Dios.

La charla, que comenzó con la mejoría de Thiago tras el grave accidente en moto del pasado 12 de septiembre que lo dejó al borde de la muerte, tomó un giro personal cuando Camilota rememoró el doloroso momento que marcó su vida.

La periodista Karina Iavícoli le preguntó directamente: “Antes de esto, ¿eran creyentes?”, a lo que Camilota, visiblemente conmovida, respondió revelando el trágico episodio que la acercó a la fe.

“Sí, yo desde los 17”, comenzó diciendo. Y luego, hizo la impactante confesión: “Muchas veces quise matarme, quitarme la vida, y una hermana me llevó a la iglesia. Fue cuando mi mamá falleció. Para mí se me había acabado el mundo”.

Fue su hermana, Cristina, quien se convirtió en su pilar en ese momento oscuro. “Mi hermana Cristina me llevó a la iglesia y me enamoré de Dios“, contó Camilota, resaltando que la fe fue su refugio y salvación tras la pérdida.

Camilota contó que le fe le salvó la vida (Foto: Intrusos)

El respeto a Daniela Celis y su visión de la fe:

En el contexto de la milagrosa recuperación de Thiago, Camilota también se refirió a las distintas formas de agradecer.

“Muchos me dicen que no fui a Luján, a agradecer. Yo no creo en las estatuas. Yo creo en Dios“, explicó con firmeza, marcando una diferencia con la expareja de su hermano.

De hecho, cuando le preguntaron por Daniela Celis, quien sí fue a la Basílica a rezar y agradecer por la evolución de Thiago, Camilota se mostró respetuosa: “Yo respeto a Daniela. No estoy peleada con ella”, cerró, dejando en claro que, más allá de las diferencias en sus prácticas de fe, su único foco está puesto en la recuperación de su hermano.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.